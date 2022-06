Monza | malamovida | spaccano ubriachi gli specchietti delle auto | denunciati

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - Ieri, passata la mezzanotte, i residenti del centro di Seregno sono stati svegliati da un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni che, dopo una cena di classe per festeggiare la fine dell'anno scolastico, aveva deciso di trascorrere il resto della serata tra le vie del centro di Seregno. Gli schiamazzi hanno attirato l'attenzione di alcuni residenti di Via Vignoli che, affacciatisi dalla finestra, hanno notato che due di essi, con l'andatura incerta e barcollante caratteristica di chi è sotto l'effetto dell'alcol, si avvicinavano allee le colpivano fino a spaccare gliretrovisori per poi, dopo aver danneggiato varie, in seguito alle lamentele dei residenti che nel frattempo si erano affacciati alle finestre, hanno deciso di allontanarsi, non prima di aver risposto con gesti e ...