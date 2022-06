Monreale torna al centro delle grandi manifestazioni sportive |  e anche i commercianti ringraziano

(Di domenica 19 giugno 2022)– “Dopo 2 anni di fermola gara per le vie di, una festa per tutto il paese. Lo sport unisce, lo sport è vita”. Con queste parole l’assessore allo sport del comune di, Letizia Sardisco, ha commentato a caldo la buona riuscita della gara podistica che ha visto più di 400 atleti correre per le vie di. “Ed è stato bellissimo vedere il paese popolato da tutti questi atleti. Speriamo di potere organizzare tante altredi questo tipo”. Eal. A quasi due anni di distanza dal giro d’Italia (era l’ottobre 2020) e a tre anni dalla settima ...

Monreale Press

Deciso a suonare l'organo del duomo di, per vincere la diffidenza di un parroco, Battiato ... "In questi frammenti i ricordi si susseguono:il Franco bambino che si esercitava sull'organo ...... Palermo, Cefalù eche prevede lo stanziamento di somme destinate alla realizzazione del prossimo Festino dedicato alla Santuzza e a iniziative culturali nei comuni di Cefalù e. ... Torna il Trofeo Città di Monreale: domenica al via 412 atleti MONREALE, 18 giugno – "Non hanno espresso affermazioni offensive ; hanno esercitato il diritto di critica politica; svolto il compito istituzionale, in quanto consiglieri comunali, di vigilanza e cont ...MONREALE, 13 giugno – Si tratta di un gradito ritorno. È quello di Roberto Lanza, che torna ad indossare la maglia dell’Atletico Monreale e si appresta a disputare il prossimo campionato di serie C2 d ...