(Di domenica 19 giugno 2022)– “Era solo questione di tempo”. Per i residenti di via Cannolicchio e della SP69 (la Panoramica), prima o poi uno di quei ragazzi sarebbe caduto vittima di un. E così è stato. Questa sera l’ambulanza ha raccolto unche era caduto dal suomentre era impegnato ad “impennare”. Si è rotto una gamba, ed è stato portato al. L’è avvenuto dopo le 21,00, sul tratto della Panoramica a valle del comune di, a pochi metri dal capolinea dell’AMAT. Sono stati i residenti a chiamare il 118. Gli stessi residenti che più volte hanno segnalato, sia al Comando di Polizia Municipale che alla Stazione dei Carabinieri, la presenza di questo gruppo di ragazzi che disturbano durante la notte correndo con ...

Pubblicità

filodirettomonreale.it

... San Gavinoe Policlinico di Monserrato. Ad avere la peggio, da quanto si apprende, ...dalla Compagnia di Dolianova hanno lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'. ...... San Gavinoe Policlinico di Monserrato. Ad avere la peggio, da quanto si apprende, ...dalla Compagnia di Dolianova hanno lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'. ... Monreale, incidente con lo scooter, giovane finisce al Pronto Soccorso - FiloDiretto Due auto distrutte e quattro persone trasportate in codice rosso in ospedale. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto durante la notte lungo strada statale 547 a Ortacesus. (ANSA) ...È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto lungo strada statale 547 ... in codice rosso agli ospedali Brotzu e santissima Trinità di Cagliari, San Gavino Monreale e Policlinico di Monserrato. Le ...