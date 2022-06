Monica Vitti, le ultime parole prima di morire: ha pensato a lui (Di domenica 19 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La straordinaria attrice Monica Vitti purtroppo è scomparsa ormai da qualche mese, ma ha lasciato al marito bellissime parole che non dimenticherà mai. Purtroppo è venuta a mancare ormai diversi mesi fa l’attrice Monica Vitti, che è scomparsa il 2 febbraio 2022 dopo una lunga malattia. Anche negli anni più difficili la donna ha potuto Leggi su youmovies (Di domenica 19 giugno 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La straordinaria attricepurtroppo è scomparsa ormai da qualche mese, ma ha lasciato al marito bellissimeche non dimenticherà mai. Purtroppo è venuta a mancare ormai diversi mesi fa l’attrice, che è scomparsa il 2 febbraio 2022 dopo una lunga malattia. Anche negli anni più difficili la donna ha potuto

Pubblicità

Corriere : Il marito di Monica Vitti: «In vent'anni di malattia non l'ho lasciata mai sola un istante» - fraversion : “E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravig… - lucfontana : «I 20 anni di malattia della mia Monica: non l'ho mai lasciata sola. La amo ancora come un pazzo» / Walter Veltroni… - insinnaflavio : RT @fraversion: “E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravigliosi, p… - destefanoaless : RT @fraversion: “E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravigliosi, p… -