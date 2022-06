Mondiali Budapest di nuoto | Martinenghi è d' oro nei 100 metri rana - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

Nicolò Martinenghi, 19 giugno 2022 - L'acqua della Duna Arena disi colora d'oro per Nicolò Martinenghi , che si laurea campione del Mondo nei 100 metri rana. Il classe '99 approfitta dell'assenza del britannico Adam Peaty e centra la medaglia più ...... è un oro storico: mai nessun azzurro prima di lui era riuscito a imporsi nei 100 rana in un Mondiale in vasca lunga, oltre a essere la prima medaglia dell'Italia in questidi. ...La giornata più bella della giovane carriera di Nicolò Martinenghi, almeno finora. A Budapest, nella finale dei 100 metri rana, il classe '99 chiude davanti a tutti in 58.26 (nuovo record italiano), c ...Budapest, 19 giugno 2022 - L'acqua della Duna Arena di Budapest si colora d'oro per Nicolò Martinenghi, che si laurea campione del Mondo nei 100 metri rana. Il classe '99 approfitta dell'assenza del ...