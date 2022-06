Molise | “appalti per mense e pulizie negli ospedali prorogati senza gara dagli anni Novanta” | la denuncia dei 5 Stelle in Regione finisce all’Anac

(Di domenica 19 giugno 2022)molisani i contratti per i servizi di mensa e portineria risalgono ai tempi delle vecchie lire. Nel quadro di una sanità pubblica regionale commissariata dal 2009 emerge una pratica alquanto inconsueta: quella di assegnare, da decenni, i servizi non sanitariuna regolared’appalto, fermando il tempo a più di vent’fa. Are questo particolare “elogio alla lentezza” è stato il capogruppo del Movimento 5in Consiglio regionale, Andrea Greco, che ha analizzato la situazione nei tredella provincia di Isernia. E il dossier è finito sul tavolo dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione: “Nel resto del mondo quanto descritto è impensabile, inè possibile. Ci sono servizi ...

Pubblicità

patriziarutigl1 : RT @fattoquotidiano: Molise, “appalti per mense e pulizie negli ospedali prorogati senza gara dagli anni Novanta”: la denuncia dei 5 Stelle… - fattoquotidiano : Molise, “appalti per mense e pulizie negli ospedali prorogati senza gara dagli anni Novanta”: la denuncia dei 5 Ste… -

Il Fatto Quotidiano

I reati ipotizzati dalla Procura riguardano un'inchiesta del 2021 con molti indagati in merito a corruzione e turbativa d'asta pernella sanità pescarese. Con lui ai domiciliari sono ...'In base al Codice dei contratti pubblici, neglie nelle concessioni vigono tra gli altri i principi di libera concorrenza e non discriminazione (art. 30, comma 1); inoltre, i requisiti richiesti ai partecipanti alle gare devono essere "... Molise, “appalti per mense e pulizie negli ospedali prorogati senza gara dagli anni Novanta”: la… Il dg Asrem Oreste Florenzano rivendica per esempio i numerosi concorsi banditi, il lavoro che a suo parere è stato fatto in questi due anni e prima no, gli affidamenti di appalti come la manutenzione ...(ANSA) – PESCARA, 14 GIU – L’imprenditore pescarese Vincenzo Marinelli è stato posto agli arresti domiciliari, insieme ad altre quattro persone, nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Pescara ...