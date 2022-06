Mina Settembre sesta puntata: trama e anticipazioni 19 giugno 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Mina Settembre sesta puntata. Domenica 19 giugno 2022 torna in replica Rai 1 la fiction con protagonista Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mina Settembre quinta puntata – episodio 11 Piccole grandi bugie. Tutto torna alla memoria di Mina nelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna, Mina scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava. Intanto, Gianluca, il figlio di ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 19 giugno 2022). Domenica 19torna in replica Rai 1 la fiction con protagonista Serena Rossi e Giorgio Pasotti. Di seguitodella nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGquinta– episodio 11 Piccole grandi bugie. Tutto torna alla memoria dinelle ore che seguono la sua terribile scoperta. La giornata trascorrerebbe nella solitudine se non fosse che Sonia, la badante romena di sua madre Olga, è scomparsa. Accompagnata da Titti nella ricerca della donna,scopre alcuni particolari del passato di Sonia che non immaginava. Intanto, Gianluca, il figlio di ...

