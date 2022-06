Milano, Hines rinnova. Messina: 'Ora la terza stella'. Altra frecciata alla Virtus (Di domenica 19 giugno 2022) Continuano i festeggiamenti per l'Olimpia Milano, all'indomani dello scudetto 29 conquistato contro la Virtus Bologna. Fuori dal Forum di Assago si è radunato un gruppo di irriducibili per abbracciare ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 giugno 2022) Continuano i festeggiamenti per l'Olimpia, all'indomani dello scudetto 29 conquistato contro laBologna. Fuori dal Forum di Assago si è radunato un gruppo di irriducibili per abbracciare ...

Pubblicità

sportli26181512 : Olimpia Milano, festa scudetto con i tifosi. Hines: 'Resto per vincere ancora': All'esterno del Forum d'Assago l'Ol… - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: Olimpia Milano, Hines rinnova. Messina: 'Ora la terza stella'. Altra frecciata alla Virtus - Gazzetta_it : Olimpia Milano, Hines rinnova. Messina: 'Ora la terza stella'. Altra frecciata alla Virtus - sportli26181512 : Olimpia Milano, festa scudetto con i tifosi. Hines: 'Resto per vincere ancora': All'esterno del Forum d'Assago l'Ol… - Dario_Melli : Olimpia Milano, festa scudetto con i tifosi. Hines: 'Resto per vincere ancora' -