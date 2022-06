Milan U15 in finale: battuta la Roma anche nella semifinale di ritorno (Di domenica 19 giugno 2022) Il Milan Under 15 ha battuto la Roma nella doppia semifinale: in finale del campionato di categoria affronterà la Fiorentina Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022) IlUnder 15 ha battuto ladoppia semi: indel campionato di categoria affronterà la Fiorentina

Pubblicità

acmilanyouth : Campionato U15 | Semifinale di ritorno ? Roma-Milan 0-1 (andata 0-1) ? 38'st Sala ?? Siamo in Finale Nazionale! ??… - acmilanyouth : ?? Il Milan U15 Finalista Nazionale ?? ?? I rossoneri sfideranno in Finale la Fiorentina, che nell'altra Semifinale ha… - FanClubCH : RT @acmilanyouth: Campionato U15 femminile | 7ª partita Fase Interregionale ? Cesena-Milan 0-2 ? Bonanomi ? Peres ?? Rossonere qualificate… - gilnar76 : Campionato U15, il #Milan batte la Roma e vola in finale – FOTO #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan… - Milannews24_com : Campionato U15, il #Milan batte la #Roma e vola in finale – FOTO -