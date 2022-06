Milan, si allontana Renato Sanches: l’offerta del Psg e la posizione di Maldini e Massara | Primapagina (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 23:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Il Milan e Renato Sanches si allontanano. Il centrocampista portoghese, che sembrava ormai in pugno alla dirigenza rossonera, potrebbe restare in Francia e vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Il club francese è piombato sul giocatore all’improvviso, avviando i contatti con l’entourage di Sanches, ed è ormai pronto a presentare un’offerta ufficiale al Lille di 30 milioni, che sarebbe ben più alta di quella da 18 milioni messa sul piatto da Maldini e Massara. TEMPISTICHE PROLUNGATE – Il Milan, ormai in trattativa da settimane con il Lille ma rallentato nella chiusura dell’affare dalla nota questione del passaggio societario da ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 23:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Ilsino. Il centrocampista portoghese, che sembrava ormai in pugno alla dirigenza rossonera, potrebbe restare in Francia e vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Il club francese è piombato sul giocatore all’improvviso, avviando i contatti con l’entourage di, ed è ormai pronto a presentare un’offerta ufficiale al Lille di 30 milioni, che sarebbe ben più alta di quella da 18 milioni messa sul piatto da. TEMPISTICHE PROLUNGATE – Il, ormai in trattativa da settimane con il Lille ma rallentato nella chiusura dell’affare dalla nota questione del passaggio societario da ...

Pubblicità

carlolaudisa : Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossoner… - atfabwyasyn2 : RT @carlolaudisa: Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossonero in f… - Cucciolina96251 : RT @carlolaudisa: Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossonero in f… - 2003_manchester : RT @carlolaudisa: Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossonero in f… - Jaack_17 : RT @carlolaudisa: Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossonero in f… -