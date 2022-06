Milan: offerta da tre milioni per Marcelo (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Milan vorrebbe inserire nella rosa Marcelo, leggenda del Real Madrid che non ha rinnovato il contratto... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo il quotidiano spagnolo AS, ilvorrebbe inserire nella rosa, leggenda del Real Madrid che non ha rinnovato il contratto...

Beffa a Milan e Roma, lo portano in Bundesliga per 20 milioni Uno dei giocatori rivelazione del campionato italiano verso la Bundesliga, l'offerta che gela Milan e RomaIl campionato di Serie A da poco concluso ha messo in mostra giovani prospetti che possono diventare profili interessanti per il futuro. Sui giovani, una delle società ... Milan, nessuna offerta per Zaniolo Commenta per primo Secondo quanto risulta a calciomercato.com, il Milan non ha mai presentato un'offerta alla Roma per Nicolò Zaniolo.