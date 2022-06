Milan | Maldini e Massara vicini al rinnovo | il mercato può ripartire

Pubblicità

AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - AntoVitiello : ?? Le trattative per il rinnovo di #Maldini e #Massara con il #Milan sono alle fasi finali, dovrebbero firmare in se… - cmdotcom : #Milan, mercato bloccato e il rinnovo di #Maldini: altro che Mulino Bianco... [@GianniVisnadi] - Henrikatuci2001 : News sul #Milan: In questo momento Paolo #Maldini e #Massara hanno rinnovato. #Calciomercato #ocwsport - Rossoneroo7 : RT @FraNasato: Secondo Milannews Maldini e Massara hanno trattato direttamente con la proprietà i loro rinnovi di contratto #Milan -

, in settimana i probabili rinnovi die Massara . Per Renato Sanches potrebbe essere tardi, rispunta un'alternativa dal Sudamerica . I rossoneri guardano anche alla Premier per fare ...Tanti gli affari ancora in stand - by in casain queste settimane. Il club rossonero deve ... Pare che Paolostia attendendo il via libera da RedBird prima di poter agire sui rinnovi di ... Calciomercato - Milan-Maldini, firma in arrivo; ma per Renato Sanches potrebbe essere tardi Si è improvvisamente complicato il mercato del Milan. Partito a razzo, è stato messo in crisi da problemi di natura burocratica, ovvero i mancati rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, il duo ...Milan, tutto l’ambiente rossonero è rimasto letteralmente spiazzato dalla forte irruenza del PSG per Renato Sanches: la strategia di Maldini resta la stessa.