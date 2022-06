Milan, Ibrahimovic prosegue la riabilitazione in piscina | VIDEO (Di domenica 19 giugno 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è al lavoro per tornare in campo, nel 2023, con il ginocchio operato in perfette condizioni. Qui, nel VIDEO pubblicato su 'Instagram', lo vediamo fare riabilitazione in piscina. "Un passo alla volta" per... Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022) Zlatan, attaccante del, è al lavoro per tornare in campo, nel 2023, con il ginocchio operato in perfette condizioni. Qui, nelpubblicato su 'Instagram', lo vediamo farein. "Un passo alla volta" per...

StefanoCarmelo : @peppe_roncino Allegri pensa ad un Ibrahimovic stile Milan (prima esperienza). Il modello secondo me dovrebbe esser… - lakakadonkey : RT @FraNasato: “Step by step” e “Day by day” scrive Ibrahimovic nelle sue storie Instagram in merito al recupero dall’intervento al ginocch… - Marty_Loca80 : @mirkonicolino Per cui? Va a una festa con Chiesa e automaticamente diventa juventino? Ha scritto anche una cosa ca… - CorSport : #Ibrahimovic lavora sodo in piscina: 'Step by step' per tornare al 100% ?? - sportli26181512 : Milan, #Ibrahimovic lavora sodo in piscina: 'Step by step' per tornare al 100%: Il totem rossonero cammina sotto sf… -