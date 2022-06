Pubblicità

Italian : Migranti: oltre 100 salvati da Guardia costiera greca nell'Egeo - iconanews : Migranti: oltre 100 salvati da Guardia costiera greca nell'Egeo - fisco24_info : Migranti: oltre 100 salvati da Guardia costiera greca nell'Egeo: Quattro sono dispersi. L'imbarcazione era partita… - telodogratis : Migranti: oltre 100 salvati da Guardia costiera greca nell’Egeo - gatta_pantera : RT @ilgiornale: L'hotspot dell'isola è al collasso: oltre 800 gli immigrati ospitati. Intanto non si fermano gli sbarchi: due navi di ong i… -

La polizia portuale ha risposto a una richiesta di soccorso inviando tre barche e un rimorchiatore per aiutare ia bordo di un'imbarcazione in difficoltà dopo essere partita dalla Turchia. ...A causa dell'assenza di posti nei CPR, quello trapanese di contrada Milo, per esempio, non funziona del tutto per la mancata assegnazione della gestione definitiva, itunisini di fatto ... Migranti: oltre 100 salvati da Guardia costiera greca nell'Egeo - Ultima Ora (ANSA) - ATENE, 19 GIU - Più di 100 migranti sono stati salvati stamane al largo dell'isola greca di Mykonos, nel Mar Egeo, mentre quattro risultano dispersi. Lo rende noto la guardia costiera greca.Sono cominciate da circa mezz’ora a Trapani nell’area allestita presso la banchina di Ronciglio, le operazione di sbarco dei cinquecentoventi migranti che ieri hanno lasciato l’hotspot di ...