Migranti: altri tre sbarchi a Lampedusa, approdati in 123 (Di domenica 19 giugno 2022) Tre nuovi sbarchi, con 123 Migranti, a Lampedusa dove in nottata c'era stato un altro approdo. Nell'hotspot dell'isola, che ha una capienza di 350 posti, adesso si trovano complessivamente 870 persone.

