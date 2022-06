Michelle Hunziker, le foto delle figlie Sole e Celeste sono boom di like: sua fotocopia (Di domenica 19 giugno 2022) È iniziata l’estate per Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è stata al centro della cronaca rosa nell’ultimo periodo per via del legame (mai confermato) con Giovanni Angiolini. Per ora ha staccato la spina, partendo con le figlie Sole e Celeste, che sono sempre più uguali a lei: ecco come sono diventate. Da mesi non si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 19 giugno 2022) È iniziata l’estate per. La conduttrice svizzera è stata al centro della cronaca rosa nell’ultimo periodo per via del legame (mai confermato) con Giovanni Angiolini. Per ora ha staccato la spina, partendo con le, chesempre più uguali a lei: ecco comediventate. Da mesi non si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

AndreaMini46 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in visita alle saline di Cervia ??????????????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: la divina Michelle Hunziker in total white ???????? - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: breve inserto pubblicitario con la divina Michelle Hunziker ???????????? - GossipNews_it : Michelle Hunziker, tutti pazzi del suo lato B: ''Spettacolare'' - ParliamoDiNews : Michelle Hunziker doppia veste per l`estate mamma sprint coi figli e sirena sexy per Giovanni Angiolini - Imbucato… -