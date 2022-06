Mertens la trattativa si riapre clamorosamente: vuole Napoli, la situazione (Di domenica 19 giugno 2022) Dries Mertens vuole restare a Napoli e lo ha detto apertamente. Il giocatore dopo le prime schermaglie tra mail inviate e dichiarazioni che sapevano praticamente di commiato, ha fatto una clamorosa marcia indietro. Le parole di ieri di Mertens sanno di apertura al club azzurro: “Io spero di restare al Napoli, ma non dico niente altro. Ovviamente spero di rimanerci“. Insomma sono parole chiarissime. Forse il primo segnale di un avvicinamento del calciatore alla società partenopea, per far capire che la sua volontà resta sempre la stessa, quella di continuare a vestire la maglia dei partenopei. Una dichiarazione importante quella di Mertens nonostante qualcuno lo continui a definire un ruffiano. Mertens resta al Napoli: la trattativa Il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 giugno 2022) Driesrestare ae lo ha detto apertamente. Il giocatore dopo le prime schermaglie tra mail inviate e dichiarazioni che sapevano praticamente di commiato, ha fatto una clamorosa marcia indietro. Le parole di ieri disanno di apertura al club azzurro: “Io spero di restare al, ma non dico niente altro. Ovviamente spero di rimanerci“. Insomma sono parole chiarissime. Forse il primo segnale di un avvicinamento del calciatore alla società partenopea, per far capire che la sua volontà resta sempre la stessa, quella di continuare a vestire la maglia dei partenopei. Una dichiarazione importante quella dinonostante qualcuno lo continui a definire un ruffiano.resta al: laIl ...

Pubblicità

napolipiucom : Mertens la trattativa si riapre clamorosamente: vuole Napoli, la situazione #CalcioNapoli #Mertens #napoli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 GdS – Napoli, Deulofeu pronto a raccogliere l’eredità di Mertens: GdS –… - infoitsport : Gazzetta - Il Napoli ha bloccato il nuovo Mertens: trattativa in chiusura - infoitsport : GAZZETTA - Il Napoli ha bloccato il 'nuovo' Mertens: trattativa in chiusura - SiamoPartenopei : Gazzetta - Il Napoli ha bloccato il nuovo Mertens: trattativa in chiusura -