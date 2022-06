Mercato Milan – Dalla Francia: “Renato Sanches sempre più verso il PSG” (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calcioMercato provenienti Dalla Francia, Renato Sanches sarebbe sempre più vicino al PSG Leggi su pianetamilan (Di domenica 19 giugno 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calcioprovenientisarebbepiù vicino al PSG

Pubblicità

AntoVitiello : Il Psg piomba su Renato #Sanches, il #Milan ha saputo dell'avanzata dei francesi. Un affare quasi chiuso che si com… - carlolaudisa : Lo scatto del #Psg per #Sanches lascia il #Milan in seconda battuta. E anche #Botman si allontana. Mercato rossoner… - cmdotcom : #Milan, mercato bloccato e il rinnovo di #Maldini: altro che Mulino Bianco... [@GianniVisnadi] - pacorre1 : @75_franz6 Concordo e la chiudo qui:sono campione d’italia , dio prete!!! Ai miei figli non frega un cazzo del mer… - marinabeccuti : Il Toro ci riprova per Pobega, il Milan per ora non ci sente -