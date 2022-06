Meloni: “Sinistra senza idee, preferisce denigrare l’avversario” (Di domenica 19 giugno 2022) ROMA – “Non essendo in grado di confrontarsi con idee e proposte concrete, la Sinistra preferisce denigrare l’avversario”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. E ringrazia Rita Dalla Chiesa, che le ha espresso solidarietà. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 19 giugno 2022) ROMA – “Non essendo in grado di confrontarsi cone proposte concrete, la”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia. E ringrazia Rita Dalla Chiesa, che le ha espresso solidarietà. L'articolo L'Opinionista.

Pubblicità

FrancescoLollo1 : Il giochino della sinistra ormai gli italiani lo conoscono bene. #Meloni #FratellidItalia #iostoconlaMeloni - stebellentani : A sinistra avremmo dovuto attaccare Ricciardi da tempo, e con la stessa durezza con cui giustamente lo facciamo con… - FratellidItalia : ?? Questa sinistra non ci fermerà ???? #FratellidItalia #Meloni - TosettoElio : @Libero_official VERGOGNATI, TU NON VALI NEMMENO UN UNGHIA DEL piede di GIORGIA, lei è il volere del popolo italia… - ErikaBenedetti6 : @UILperiferic @La_manina__ E adesso cos'è cambiato? Non si vota più? Ovviamente si voterà di nuovo invece e tra rel… -