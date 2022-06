Melissa Satta | estate bollente | corpo mozzafiato e fan senza parole

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 19 giugno 2022)è una tra le showgirl più conosciute e popolari che ci siano; proviamo a sapere qualcosa di più su di lei. Dal problema condominiale al presunto tifo per una squadra di calcio passando per il discorso sentimentale, l’aspetto professionale e la doppia battaglia contro il Covid; cerchiamo di conoscere meglio, donna di immensa bellezza e straordinario fascino. InstagramIniziamo subito con l’aspetto sentimentale e, da questo punto di vista, non possiamo non menzionare la presunta relazione con Mattia Rivetti, una persona a cui piace stare lontano dalle telecamere e dai suoi occhi per nulla indiscreti. Passando al discorso professionale dobbiamo citare, come data importante, il 2005 quando venne scelta come velina mora per il noto programma satirico Striscia la notizia, in onda su Canale cinque. ...