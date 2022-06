Matteo Berrettini vince il Queen’s: “Troppe emozioni, torno dall’operazione e vinco. Non è la preparazione per Wimbledon” (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic nella Finale del Queen’s, il prestigioso torneo ATP 500 di Londra che si disputa sull’erba della capitale britannica. Il tennista italiano è riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e ha messo le mani sul secondo sigillo consecutivo, visto che domenica scorsa aveva trionfato all’ATP 250 di Stoccarda. Il romano ha arricchito il proprio palmares (sette affermazioni nel massimo trionfo) e ora sogna in grande in vista di Wimbledon. Matteo Berrettini ha espresso tutta la sua soddisfazione durante la cerimonia di premiazione: “Non riesco ancora a realizzare, troppo emozioni. Tornare dopo l’operazione e difendere uno dei tornei più prestigiosi è incredibile. Non voglio piangere, ringrazio il mio team e ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)ha sconfitto il serbo Filip Krajinovic nella Finale del, il prestigioso torneo ATP 500 di Londra che si disputa sull’erba della capitale britannica. Il tennista italiano è riuscito a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e ha messo le mani sul secondo sigillo consecutivo, visto che domenica scorsa aveva trionfato all’ATP 250 di Stoccarda. Il romano ha arricchito il proprio palmares (sette affermazioni nel massimo trionfo) e ora sogna in grande in vista diha espresso tutta la sua soddisfazione durante la cerimonia di premiazione: “Non riesco ancora a realizzare, troppo. Tornare dopo l’operazione e difendere uno dei tornei più prestigiosi è incredibile. Non voglio piangere, ringrazio il mio team e ...

