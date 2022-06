Matteo Berrettini ha vinto il torneo del Queen’s Club per il secondo anno consecutivo (Di domenica 19 giugno 2022) Il tennista Matteo Berrettini ha battuto in due set (7-5, 6-4) il serbo Filip Krajinovi? nella finale del Queen’s Club Championships, il torneo londinese giocato sull’erba che tradizionalmente precede Wimbledon. Per Berrettini, al settimo titolo in carriera nel circuito ATP, Leggi su ilpost (Di domenica 19 giugno 2022) Il tennistaha battuto in due set (7-5, 6-4) il serbo Filip Krajinovi? nella finale delChampionships, illondinese giocato sull’erba che tradizionalmente precede Wimbledon. Per, al settimo titolo in carriera nel circuito ATP,

