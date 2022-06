Massimo Bochicchio | tutti i lati oscuri dello schianto in moto sulla Salaria | disposto l' esame del dna

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - fattoquotidiano : Massimo Bochicchio, muore in un incidente stradale il broker accusato di aver truffato i vip: da chiarire la dinami… - SkyTG24 : Incidente su via Salaria a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio - leggoit : Massimo Bochicchio, tutti i lati oscuri dello schianto: disposto l'esame del dna - IdiotdetectorL : Mi puzza n po. -

, come è morto: dalla moto in fiamme alla pista della targa. I misteri da chiarire L'allarme è stato lanciato dalla madre dell'uomo che in piena notte, seguendo le sue indicazioni, ...È giallo sull'incidente di moto - avvenuto attorno a mezzogiorno lungo la via Salaria, nella capitale - nel quale ha perso la vita, carbonizzato, il broker. Un vero e proprio intrigo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto della sua Bmw avvenuto durante le due ore di permesso quotidiano che al 56enne ...È giallo sull'incidente di moto - avvenuto attorno a mezzogiorno lungo la via Salaria, nella capitale - nel quale ha perso la vita, carbonizzato, il broker Massimo Bochicchio. Un vero e proprio ...Era ai domiciliari e doveva rispondere in un processo dove l'accusa era di abusiva attività finanziaria e riciclaggio internazionale.