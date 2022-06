Massimo Bochicchio, morto nell’incidente sulla Salaria il broker delle truffe ai vip: mistero sull’incendio (Di domenica 19 giugno 2022) E’ Massimo Bochicchio la vittima del tragico incidente avvenuto oggi intorno alle ore 12:00 a Roma in via Salaria. L’incidente si copre di mistero: Bochicchio, infatti, era agli arresti domiciliari e domani aveva un’udienza per il processo che lo vedeva accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport. Tra questi figurano il calciatore Stephan El Shaarawy e l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte. Il racconto dei testimoni Testimoni oculari hanno raccontato che la moto avrebbe preso fuoco prima di impattare contro il guard rail, ma questa è un’ipotesi che gli inquirenti dovranno vagliare e confrontare con eventuali filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della zona. Proprio a causa dell’incendio la moto avrebbe sbandato, schiantandosi. Bochicchio, 56anni, è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 19 giugno 2022) E’la vittima del tragico incidente avvenuto oggi intorno alle ore 12:00 a Roma in via. L’incidente si copre di, infatti, era agli arresti domiciliari e domani aveva un’udienza per il processo che lo vedeva accusato di aver truffato anche alcuni vip e personaggi dello sport. Tra questi figurano il calciatore Stephan El Shaarawy e l’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte. Il racconto dei testimoni Testimoni oculari hanno raccontato che la moto avrebbe preso fuoco prima di impattare contro il guard rail, ma questa è un’ipotesi che gli inquirenti dovranno vagliare e confrontare con eventuali filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della zona. Proprio a causa dell’incendio la moto avrebbe sbandato, schiantandosi., 56anni, è ...

