Massimo Bochicchio, morto in incidente sulla Salaria il broker delle truffe ai vip. Il testimone: «Moto ha preso fuoco prima dello schianto» (Di domenica 19 giugno 2022) Massimo Bochicchio, il broker romano delle truffe ai vip (nella foto Reporter-Montesacro), è morto oggi in un incidente di Moto sulla via Salaria all'altezza del civico 879. Il corpo... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 giugno 2022), ilromanoai vip (nella foto Reporter-Montesacro), èoggi in undiviaall'altezza del civico 879. Il corpo...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - fattoquotidiano : Massimo Bochicchio, muore in un incidente stradale il broker accusato di aver truffato i vip: da chiarire la dinami… - SkyTG24 : Incidente su via Salaria a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio - telodogratis : Morto il broker Massimo Bochicchio: aveva truffato anche top calciatori e allenatori - ParliamoDiNews : Massimo Bochicchio morto in incidente: aveva truffato decine di VIP - Notizioso #AntonioConte #Broker… -