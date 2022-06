Martina-Akragas | in palio la promozione in serie D Calcio | campionato di Eccellenza | ritorno della finale playoff

(Di domenica 19 giugno 2022) Si gioca allo stadio “Tursi” diFranca con inizio alle 17,30. Il, che all’andata, una settimana fa ad Agrigento, fu sconfitto per 3-2, deve vincere con almeno un gol di scarto ma attenzione a non subirne. La squadra vincente del doppio confronto dideldidisarà promossa inD. L'articolo, inlainD di...

Alla lista delle siciliane potrebbe aggiungersi anche l'se supererà lo spareggio con ilFranca. Ci saranno anche le calabresi Locri, S. Luca, Cittanova, e la retrocessa Vibonese. Da ...Cresce l'attesa per l a finale playoffdi ritorno allo stadio Tursi, domenica 19 giugno prossimo, con inizio alle 1 7 .30. In ballo la promozione in serie D. Le parole di mister Nicolò Terranova e del calciatore ...Si gioca allo stadio “Tursi” di Martina Franca con inizio alle 17,30. Il Martina, che all’andata della finale, una settimana fa ad Agrigento, fu sconfitto per 3-2, deve vincere con almeno un gol di sc ...Un minuto di raccoglimento prima della finale playoff di ritorno tra Martina ed Akragas: è stata accolta la richiesta del club biancazzurro per onorare la memoria ...