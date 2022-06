(Di domenica 19 giugno 2022) Pierpaolo, direttore dell’area tecnica dell’Udinese ed ex dirigente del, è intervenuto ai microfoni di Udinese tv. Il direttore ha appena rinnovato il contratto con i friulani e dunque fa pienamente parte del progetto dell’Udinese che anche nella prossima stagione punterà ad una salvezza tranquilla. La salvezza del club bianconero dipenderà molto dal mercato considerando che i giocatori più importanti sono in questi giorni accostati alle big di Serie A. Tra i nomi più gettonati ci sono in assoluto quelli die Beto in ottica, Molina e Udogie in ottica Juventus ed Inter.(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Proprio della questione calciomercato ha parlato il direttore, di seguito le sue parole: “Ci sono ...

Pubblicità

Spazio Napoli

Il ceco di Yart infatti stampa un 2'18"845 chegli avversari lasciandoli molto lontani. ... Quarto e quinto rispettivamente Florian(Kawasaki SRC) e Jeremy Guarnoni (BMW) davanti a Chaz ...La replica ospite potrebbe già essere il gol del vantaggio: lancio diper Tittarelli che ... Si porta al tiro dagli undici metri Dieme cheil portiere ma colpisce la traversa . E il ... Marino spiazza tutti: “Deulofeu-Napoli Tante voci, tratteremo in un solo caso” Non potrete crederci…. Isola: Roger è tornato con la ex Ora che è tornato in Italia, il modello brasiliano è stato beccato in dolce compagnia. Leggi anche: Isola dei Famosi, chi è Roger Balduino: età ...La Juventus di Massimiliano Allegri è in pole position per assicurarsi uno dei talenti più luminosi del campionato italiano: la sua stagione è stata strepitosa, tifosi bianconeri in delirio.