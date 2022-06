Marcos Antonio Lazio, il brasiliano in viaggio verso l’Italia – FOTO (Di domenica 19 giugno 2022) Marcos Antonio in viaggio verso l’Italia per iniziare la sua nuova avventura con la Lazio: il post del centrocampista brasiliano Marcos Antonio è ufficialmente partito dal Brasile alla volta di Roma. Il brasiliano è in volo verso l’Italia, dove da domani inizierà la sua nuova avventura con la Lazio. A testimonianza di ciò una delle ultime storie del giocatore pubblicate sui social. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022)inper iniziare la sua nuova avventura con la: il post del centrocampistaè ufficialmente partito dal Brasile alla volta di Roma. Ilè in volo, dove da domani inizierà la sua nuova avventura con la. A testimonianza di ciò una delle ultime storie del giocatore pubblicate sui social. L'articolo proviene da Calcio News 24.

