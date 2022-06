Mara Venier il momento più difficile, dalla malattia alla scomparsa della mamma: “Ha lasciato un vuoto tremendo” (Di domenica 19 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta ricordando una delle persone più importanti nella sua vita. Un dolore ancora troppo forte: ecco che cosa ha detto e di chi ha parlato. Emozioni forti quando c’è di mezzo la conduttrice. In ogni trasmissione a cui partecipa o è direttamente protagonista, “la zia Leggi su youmovies (Di domenica 19 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non è riuscita a trattenere le lacrime in diretta ricordando una delle persone più importanti nella sua vita. Un dolore ancora troppo forte: ecco che cosa ha detto e di chi ha parlato. Emozioni forti quando c’è di mezzo la conduttrice. In ogni trasmissione a cui partecipa o è direttamente protagonista, “la zia

Pubblicità

_GigiDAlessio_ : Mancano solo due giorni al grande evento! ?? E oggi finalmente vi svelo chi sarà insieme a me sul palco: Amadeus,… - IlContiAndrea : #GigiDalessio 'Mara Venier ha visto nascere mio figlio Luca e farà una sorta di ping pong di domande tra me e lui.… - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - avv_procopio : RT @avv_procopio: @GiovannaStanzio Personalmente credo che non si sia mai vaccinato!Come lo stesso Sileri,l'anno scorso a Mara Venier disse… - avv_procopio : @GiovannaStanzio Personalmente credo che non si sia mai vaccinato!Come lo stesso Sileri,l'anno scorso a Mara Venier… -