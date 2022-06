Manchester United, dall’arrivo di Ten Hag alla mancata Champions: Ronaldo medita l’addio (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo una sola stagione, potrebbe già essere giunta al capolinea l’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United. A svelarlo è il quotidiano ‘Marca‘, sottolineando come alla base di questo possibile addio ci sarebbe due motivi in particolare. Il primo è l’arrivo di Erik ten Hag, tecnico olandese che vuole ripartire dai giovani. Il secondo è la mancata qualificazione alla Champions League, con il fenomeno di Madeira che vuole assolutamente giocare la competizione più prestigiosa d’Europa per essere ancora protagonista. Sicuramente non sarà una passeggiata accasarsi altrove visto l’ingaggio che percepisce, ma Cristiano Ronaldo si sta già guardando intorno e valuta l’addio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Dopo una sola stagione, potrebbe già essere giunta al capolinea l’avventura di Cristianoal. A svelarlo è il quotidiano ‘Marca‘, sottolineando comebase di questo possibile addio ci sarebbe due motivi in particolare. Il primo è l’arrivo di Erik ten Hag, tecnico olandese che vuole ripartire dai giovani. Il secondo è laqualificazioneLeague, con il fenomeno di Madeira che vuole assolutamente giocare la competizione più prestigiosa d’Europa per essere ancora protagonista. Sicuramente non sarà una passeggiata accasarsi altrove visto l’ingaggio che percepisce, ma Cristianosi sta già guardando intorno e valuta. SportFace.

