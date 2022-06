Maldini spalle al muro: “Caos dirigenza al Milan” (Di domenica 19 giugno 2022) Il passaggio di proprietà in casa rossonera ha scocpechiato dei presunti dissidi tra Ivan Gazidis e Paolo Maldini: arriva la stoccata In casa Milan tiene banco una situazione che appare… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 19 giugno 2022) Il passaggio di proprietà in casa rossonera ha scocpechiato dei presunti dissidi tra Ivan Gazidis e Paolo: arriva la stoccata In casatiene banco una situazione che appare… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Pubblicità

rikibona : Il mercato in mezzo ai rinnovi dei dirigenti e al passaggio di proprietà non me lo meritavo, pensavo che gli anni d… - donnie_darko82 : RT @ilbotmaniano: Gerry Cardinale e Maldini che cospirano alle spalle di Gazidis, che però è appoggiato da Elliot ed ha potere fino a sette… - m_fabiosixthree : RT @ilbotmaniano: Gerry Cardinale e Maldini che cospirano alle spalle di Gazidis, che però è appoggiato da Elliot ed ha potere fino a sette… - URisorto : RT @ilbotmaniano: Gerry Cardinale e Maldini che cospirano alle spalle di Gazidis, che però è appoggiato da Elliot ed ha potere fino a sette… - saIva___ : @lavrenty_ @GiovaB95 @NandoPiscopo1 Maldini per ciò che rappresenta al Milan da giocatore e dirigente per i risulta… -