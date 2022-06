“Mai alla Juventus”, la confessione di Koulibaly: il retroscena (Di domenica 19 giugno 2022) Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly non ha mai mancato di sottolineare il suo stretto legame con la città partenopea e con i tifosi in questi anni di permanenza in casa azzurra. Le ultime voci di mercato hanno però accostato il suo nome alla Juventus, parlando di un possibile trasferimento a Torino in questa finestra estiva. Napoli Koulibaly (Getty Images) Non sarebbe il primo amore del Napoli, spezzato da un passaggio in maglia bianconera, ma non per questo farebbe meno male ai tifosi azzurri. L’edizione odierna de Il Mattino riporta però un retroscena che fa sorridere i supporter del club partenopeo, in merito proprio a questa situazione di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto raccontato dal quotidiano, infatti, il calciatore avrebbe confessato ai suoi amici più stretti ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 giugno 2022) Il difensore del Napoli Kalidounon ha mai mancato di sottolineare il suo stretto legame con la città partenopea e con i tifosi in questi anni di permanenza in casa azzurra. Le ultime voci di mercato hanno però accostato il suo nome, parlando di un possibile trasferimento a Torino in questa finestra estiva. Napoli(Getty Images) Non sarebbe il primo amore del Napoli, spezzato da un passaggio in maglia bianconera, ma non per questo farebbe meno male ai tifosi azzurri. L’edizione odierna de Il Mattino riporta però unche fa sorridere i supporter del club partenopeo, in merito proprio a questa situazione di Kalidou. Secondo quanto raccontato dal quotidiano, infatti, il calciatore avrebbe confessato ai suoi amici più stretti ...

