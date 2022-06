“Mai alla Juve” Koulibaly ha deciso. Lo ha confessato agli amici napoletani: Il retroscena (Di domenica 19 giugno 2022) Koulibaly, non andrà mai alla Juve. La confessione del senegalese. Decisione presa e comunicata agli amici napoletani. Lo riporta Il Mattino. La Juventus ha fatto una proposta molto importante a Koulibaly. Secondo Massimo Brambati: “la cifra proposta va anche oltre il budget fissato dalla Vecchia Signora. Sarà complicato convincerlo anche perché Koulibaly è legatissimo alla città di Napoli e non vorrebbe approdare in un altro club italiano“. Koulibaly, secondo quanto riporta il quotidiano IL MATTINO, avrebbe confessato agli amici napoletani, di non voler andare alla ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 giugno 2022), non andrà mai. La confessione del senegalese. Decisione presa e comunicata. Lo riporta Il Mattino. Lantus ha fatto una proposta molto importante a. Secondo Massimo Brambati: “la cifra proposta va anche oltre il budget fissato dVecchia Signora. Sarà complicato convincerlo anche perchéè legatissimocittà di Napoli e non vorrebbe approdare in un altro club italiano“., secondo quanto riporta il quotidiano IL MATTINO, avrebbe, di non voler andare...

Pubblicità

fattoquotidiano : Blackout continui a Milano, giovedì consumi su del 25% rispetto alla settimana scorsa. Il gestore: “Condizionatori… - Errorigiudiziar : #17giugno '83: arresto #enzotortora «Il personaggio non mi è mai piaciuto. Non mi piaceva il suo Portobello e nemme… - Palermofficial : -1 alla finalissima ?? Questa è la giusta spinta che ci serve per affrontare la notte e per svegliarci più carichi c… - MasterPark1995 : Buongiorno. Avete mai visto un cane affettuoso e fedele che non scodinzoli alla vista del suo padrone? Ave al vostr… - napolipiucom : 'Mai alla Juve' Koulibaly ha deciso. Lo ha confessato agli amici napoletani: Il retroscena #Juve #Koulibaly… -