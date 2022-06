(Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - ''Dila suadal'''. Così in un'intervista a Repubblica Riccardovicepresidente del M5S dopo che il ministro degli Esteri ha detto che con certe prese di posizione inestera del M5S è a rischio la sicurezza e collocazione atlantica del nostro Paese. ''Non so se si riferisce al se stesso del passato, magari è un lavoro di ulteriore autocoscienza che sta compiendo. Il M5S non ha alcun tipo di posizione del genere. Conte da premier e anche adesso ha sempre rivendicato un forte rispetto della Ue e dell'Alleanza atlantica. Si tratta quindi di un attacco strumentale ed è grave che Diutilizzi la sicurezza del Paese per attaccare i 5 ...

Giacinto_Bruno : RT @ultimenotizie: #M5s verso la scissione a causa dell’invio delle armi all’#Ucraina. Il vicepresidente dei 5s, Riccardo Ricciardi, ha evo… - ultimenotizie : #M5s verso la scissione a causa dell’invio delle armi all’#Ucraina. Il vicepresidente dei 5s, Riccardo Ricciardi, h… - TV7Benevento : M5S: Ricciardi, 'Di Maio insulta la sua comunità politica. da valutare l'espulsione' - - Sbrn65 : RT @tempoweb: Luigi #DiMaio vicino all’espulsione dal #Movimento5Stelle Tutti contro il ministro: “Falsità”, “Parole gravi” #gubitosa #ricc… - giuaddo99 : RT @tempoweb: Luigi #DiMaio vicino all’espulsione dal #Movimento5Stelle Tutti contro il ministro: “Falsità”, “Parole gravi” #gubitosa #ricc… -

Di Maio: "La risoluzione mette a rischio sicurezza Italia"sulla divisione nel: "Di Maio insulta la sua comunità politica, da valutare l'espulsione" Draghi, prova d'Aula: la linea non ...Riccardosta gestendo in prima persona la mediazione con il resto della maggioranza e il governo per la votazione in aula di martedì. Ma da vicepresidente delsgancia la bomba, evocando senza ... Ricciardi sulla divisione nel M5S: "Di Maio insulta la sua comunità politica, da valutare l'espulsione" (Adnkronos) - ''Di Maio insulta la sua comunità politica da valutare l'espulsione''. Così in un'intervista a Repubblica Riccardo Ricciardi vicepresidente del M5S dopo che il ministro degli Esteri ha ...“Siamo a un punto di non ritorno: Luigi Di Maio ha pianificato la sua uscita dal Movimento Cinquestelle''. A lanciare l’attacco ...