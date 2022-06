M5S, caso Di Maio: riunione d'emergenza, oggi la decisione sull'espulsione. La replica: «Mi attaccano con odio» (Di domenica 19 giugno 2022) caso Luigi Di Maio, convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. All'ordine del giorno della riunione, a quanto si apprende da fonti pentastellate, la discussione... Leggi su ilmattino (Di domenica 19 giugno 2022)Luigi Di, convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. All'ordine del giorno della, a quanto si apprende da fonti pentastellate, la discussione...

Pubblicità

borghi_claudio : @MarcoCastagnoli E in ogni caso la 'colpa' dell'essere ininfluenti perché se vogliono la maggioranza è sempre PD +… - borghi_claudio : L'unico articolo bilanciato. Il PD non vince da nessuna parte ma se uno apre i giornali sembra che il problema sia… - Rossana44792035 : RT @martinoloiacono: M5S: STASERA CONSIGLIO NAZIONALE, CASO DI MAIO ALL'ORDINE DEL GIORNO. Cartellino rosso in arrivo - binz61 : RT @andreacantelmo8: Convocata per stasera una riunione d'emergenza del Consiglio nazionale del #M5s. All'Odg il 'caso #DiMaio'. Il Ministr… - gpercia : RT @andreacantelmo8: Convocata per stasera una riunione d'emergenza del Consiglio nazionale del #M5s. All'Odg il 'caso #DiMaio'. Il Ministr… -