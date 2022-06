Lutto nella musica italiana, improvvisa scomparsa: dolore immenso (Di domenica 19 giugno 2022) È morto uno degli artisti che ha contribuito a rendere grande la musica italiana. La notizia è stata data sui social dove i fan si sono stretti intorno ai familiari. Ancora un Lutto per lo spettacolo italiano. Il panorama musicale nostrano piange la scomparsa di uno dei protagonisti più importanti della scena, molto conosciuto nell’ambiente discografico e autorale. Si tratta di uno dei compositori che ha scritto dei veri e propri capolavori per celebri artisti. Canzoni che vengono cantate da intere generazioni. fonte foto: AdobeStockTutto il mondo della musica italiana è in Lutto per la morte di Gian Pietro Felisatti, conosciuto nell’ambiente semplicemente come Piter. Si è spento nelle scorse ore all’età di 72 anni. È stato uno dei ... Leggi su chenews (Di domenica 19 giugno 2022) È morto uno degli artisti che ha contribuito a rendere grande la. La notizia è stata data sui social dove i fan si sono stretti intorno ai familiari. Ancora unper lo spettacolo italiano. Il panoramale nostrano piange ladi uno dei protagonisti più importanti della scena, molto conosciuto nell’ambiente discografico e autorale. Si tratta di uno dei compositori che ha scritto dei veri e propri capolavori per celebri artisti. Canzoni che vengono cantate da intere generazioni. fonte foto: AdobeStockTutto il mondo dellaè inper la morte di Gian Pietro Felisatti, conosciuto nell’ambiente semplicemente come Piter. Si è spento nelle scorse ore all’età di 72 anni. È stato uno dei ...

Pubblicità

FaustL79 : Solidarietà alla comunità Novolese per quanto accaduto. Oggi Silenzio e preghiera. E un appello all'Unione dei Comu… - zazoomblog : “Non respira aiuto!”. Lutto nella tv il giovane attore trovato morto in casa: aveva solo 18 anni - #respira #aiuto!… - Polenghina : Il suo posto, nullo nella storia dell'arte, è immenso nella storia sentimentale della società [...] Il popolo, la b… - angelocolacrai : SGRADITI Non faranno più libagioni di #vino al Signore, non gli saranno graditi i loro sacrifici, saranno per loro… - angelocolacrai : Non faranno più libagioni di #vino al Signore, non gli saranno graditi i loro sacrifici, saranno per loro come… -