Lukaku Inter, ecco la richiesta ufficiale del Chelsea: i dettagli (Di domenica 19 giugno 2022) Il Chelsea ha risposto all’Inter: ecco la proposta del club londinese per cedere Romelu Lukaku. Tutti i dettagli Arrivano aggiornamenti importanti su Lukaku. Il Chelsea ha infatti comunicato all’Inter lche la richiesta per il prestito del centravanti belga è di 10 milioni più bonus (legati a vittorie del club e non obiettivi personali). Adesso, vista la volontà del giocatore di tornare a Milano, la palla è passata in mano al club nerazzurro, che dovrà decidere il da farsi. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Ilha risposto all’la proposta del club londinese per cedere Romelu. Tutti iArrivano aggiornamenti importanti su. Ilha infatti comunicato all’lche laper il prestito del centravanti belga è di 10 milioni più bonus (legati a vittorie del club e non obiettivi personali). Adesso, vista la volontà del giocatore di tornare a Milano, la palla è passata in mano al club nerazzurro, che dovrà decidere il da farsi. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

