Luigi Di Maio fuori dal Movimento 5 stelle? L’atto di sfiducia al ministro è sempre più vicino (Di domenica 19 giugno 2022) Cacciare Luigi Di Maio dal Movimento 5 stelle. Sembra essere proprio questo il desiderio nascosto (neanche tanto in realtà) di Giuseppe Conte. Le tensioni tra i due sono veramente a cinque stelle. Lo strappo è quasi irreparabile. A confermarlo sono anche le parole di Michele Gubitosa, uno dei cinque vicepresidenti del M5S, in un’intervista alla Stampa: “Siamo a un punto di non ritorno: Luigi Di Maio ha pianificato la sua uscita dal Movimento Cinquestelle”. Luigi Di Maio fuori dal Movimento 5 stelle Il Consiglio nazionale grillino si dovrebbe riunire oggi per mettere a punto l’isolamento del ministro degli Esteri: “La sua posizione non ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) CacciareDidal. Sembra essere proprio questo il desiderio nascosto (neanche tanto in realtà) di Giuseppe Conte. Le tensioni tra i due sono veramente a cinque. Lo strappo è quasi irreparabile. A confermarlo sono anche le parole di Michele Gubitosa, uno dei cinque vicepresidenti del M5S, in un’intervista alla Stampa: “Siamo a un punto di non ritorno:Diha pianificato la sua uscita dalCinque”.DidalIl Consiglio nazionale grillino si dovrebbe riunire oggi per mettere a punto l’isolamento deldegli Esteri: “La sua posizione non ...

