Luigi Di Maio, ecco con che voto è uscito dalla maturità: sconvolgente (Di domenica 19 giugno 2022) Mancano pochi giorni all'esame di maturità, che quest'anno coinvolgerà oltre mezzo milioni di studenti. E così, ecco che Il Messaggero indaga sull'esame di maturità... della casta. Dei politici insomma: con che voti sono usciti dal liceo e dalle scuole superiori? Il quotidiano capitolino inizia dalla lista dei migliori, ossia quelli usciti con il massimo dei voti. Tra questi Matteo Renzi, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, l'ex premier Giuseppe Conte e anche Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione. Ma - e questa è forse una piccola sorpresa - tra chi è uscito col massimo dei voti c'è anche Luigi Di Maio: nonostante gli arcinoti problemi col congiuntivo e i diversi scivoloni in cui è incappato da che fa politica, come studente Giggino si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Mancano pochi giorni all'esame di, che quest'anno coinvolgerà oltre mezzo milioni di studenti. E così,che Il Messaggero indaga sull'esame di... della casta. Dei politici insomma: con che voti sono usciti dal liceo e dalle scuole superiori? Il quotidiano capitolino inizialista dei migliori, ossia quelli usciti con il massimo dei voti. Tra questi Matteo Renzi, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, l'ex premier Giuseppe Conte e anche Lucia Azzolina, ex ministro dell'Istruzione. Ma - e questa è forse una piccola sorpresa - tra chi ècol massimo dei voti c'è ancheDi: nonostante gli arcinoti problemi col congiuntivo e i diversi scivoloni in cui è incappato da che fa politica, come studente Giggino si è ...

