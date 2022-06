L'Ucraina pubblica il "Libro dei carnefici": online volti e nomi dei criminali di guerra russi (Di domenica 19 giugno 2022) La guerra tra russia e Ucraina prosegue non solo sul campo, il web gioca un ruolo determinante. Kiev ha realizzato e messo online una piattaforma per denunciare i crimini di guerra attribuiti alle... Leggi su today (Di domenica 19 giugno 2022) Latraa eprosegue non solo sul campo, il web gioca un ruolo determinante. Kiev ha realizzato e messouna piattaforma per denunciare i crimini diattribuiti alle...

Pubblicità

ArtiPal82 : @silay_yalis @PoliticaPerJedi Non condivido una virgola. Russia 'piscia' in testa al diritto internazionale perché… - MaurinoRodoni : @jacopo_iacoboni ????????SI SPARANO TRA LORO Un reporter di Rolling Stone pubblica il messaggio di un volontario ameri… - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri????????Mykolaiv: Visita di Zelensky. Ucraina pubblica piattaforma per denuncia crimini russi. ????Ballottaggi… - ailinon80 : RT @Gianl1974: 9.00 - Un minuto di silenzio in Ucraina. Ricordiamo i difensori caduti... Roman Ratushny è uno scout della 93a brigata mecca… - 26_jonas_71 : RT @HSkelsen: Le armi più potenti della #Russia nei confronti dei paesi #NATO non sono le testate nucleari, anzi quasi. Quella più potente… -