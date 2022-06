Los Angeles FC, Vela: “Chiellini grande acquisto, con lui si può puntare al titolo” (Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante dei Los Angeles FC, Carlos Vela, elogia il nuovo acquisto del club statunitense Giorgio Chiellini. “Un grande acquisto, ci darà esperienza ma non solo, perchè ha continuato a giocare a un buon livello e viene da uno dei migliori campionati al mondo”. Sempre il calciatore messicano poi ha aggiunto: “Credo che il suo arrivo possa essere molto positivo per tutti, spero che sia il tassello di cui avevamo bisogno per fare il salto definitivo e finalmente vincere il titolo”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) L’attaccante dei LosFC, Carlos, elogia il nuovodel club statunitense Giorgio. “Un, ci darà esperienza ma non solo, perchè ha continuato a giocare a un buon livello e viene da uno dei migliori campionati al mondo”. Sempre il calciatore messicano poi ha aggiunto: “Credo che il suo arrivo possa essere molto positivo per tutti, spero che sia il tassello di cui avevamo bisogno per fare il salto definitivo e finalmente vincere il”. SportFace.

