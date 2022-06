Lory Del Santo, malore da Crazy Pizza: “Dolori e crampi. E’ stato allucinante” | Cosa è successo? (Di domenica 19 giugno 2022) Lory Del Santo è appena tornata dall’Honduras ed è già successo un guaio: si trovava al ‘Crazy Pizza’ di Briatore quando è stata colpita da un malore con forti crampi. L’esperienza da naufraga a ‘L’Isola dei Famosi’ è durata davvero tanto per Lory Del Santo, che è stata eliminata proprio a ridosso della finale, nell’ultimo mese di proroga del survival reality. L’esperienza non è stata certo facile per la 63enne e anche dopo essere tornata in Italia continua a sentirne gli effetti. Secondo quando riportato da Fanpage.it sembra il corpo della showgirl non abbia ancora dimenticato l’Honduras e la fame da naufraghi, tant’è che ha ceduto all’azione del cibo. Non era stato specificato Cosa ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 19 giugno 2022)Delè appena tornata dall’Honduras ed è giàun guaio: si trovava al ‘’ di Briatore quando è stata colpita da uncon forti. L’esperienza da naufraga a ‘L’Isola dei Famosi’ è durata davvero tanto perDel, che è stata eliminata proprio a ridosso della finale, nell’ultimo mese di proroga del survival reality. L’esperienza non è stata certo facile per la 63enne e anche dopo essere tornata in Italia continua a sentirne gli effetti. Secondo quando riportato da Fanpage.it sembra il corpo della showgirl non abbia ancora dimenticato l’Honduras e la fame da naufraghi, tant’è che ha ceduto all’azione del cibo. Non eraspecificato...

