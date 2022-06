Lory Del Santo contro Maria Laura De Vitis: “Senza telecamere mi ha confidato il suo piano” (Di domenica 19 giugno 2022) Lory Del Santo e Maria Laura De Vitis sembravano amiche a L’Isola dei Famosi, ma quando l’ex di Paolo Brosio l’ha nominata pubblicamente il rapporto fra loro si è rovinato. “Ha preferito votare me e non Mercedesz perché con lei aveva fatto il viaggio di andata, pensa che intelligenza“. Ha ironicamente sentenziato Lory Del Santo intervistata da Isa&Chia.it. “Sai cosa mi ha detto Maria Laura De Vitis?” – ha continuato Lory – “Non è stato registrato una volta eravamo vicino al fuoco e io ho esordito: “Guarda c’è Alessandro, sta facendo il bagno!” e lei mi fa: “E’ lì da solo, Senza telecamere… Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche ... Leggi su biccy (Di domenica 19 giugno 2022)DelDesembravano amiche a L’Isola dei Famosi, ma quando l’ex di Paolo Brosio l’ha nominata pubblicamente il rapporto fra loro si è rovinato. “Ha preferito votare me e non Mercedesz perché con lei aveva fatto il viaggio di andata, pensa che intelligenza“. Ha ironicamente sentenziatoDelintervistata da Isa&Chia.it. “Sai cosa mi ha dettoDe?” – ha continuato– “Non è stato registrato una volta eravamo vicino al fuoco e io ho esordito: “Guarda c’è Alessandro, sta facendo il bagno!” e lei mi fa: “E’ lì da solo,… Senti, cosa ne dici se vado lì e gli dico ‘Dai Ale in fondo conviene anche ...

