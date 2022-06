L’operazione di Carnesecchi non cambia le alte pretese economiche dell’Atalanta

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 19 giugno 2022) La trattativa tra Lazio e Atalanta persi dimostra continua. Nonostante l’infortunio alla spalla sinistra del giovane portiere nerazzurro, costringendolo a stare ai box per 3-4 mesi (con un rientro stimato verso ottobre), i biancocelesti non vogliono mollare il colpo: credendo fortemente nelle potenzialità del ragazzo. I nerazzurri mantengonole loro richieste per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Atalanta-Midtjylland, 5^ giornata Champions League L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’Atalanta? Atalanta-Manchester United, coreografia con 15mila bandierine nerazzurre Dove vedere ...