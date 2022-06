Lo strazio del principe William: “Ha perso l’unica persona che lo capiva” (Di domenica 19 giugno 2022) Il principe William sta attraversando un momento molto delicato, difficile. Stando al racconto degli amici a lui più vicini, il primogenito di Lady D starebbe vivendo un vero e proprio “lutto” per la lontananza dal fratello Harry. I due infatti sono sempre apparsi assai uniti, complici. Oggi però tutti i giornali di gossip parlano della spaccatura tra William e Harry, così diversi caratterialmente – il primo riservato, il secondo più vivace – ma attaccati. (continua a leggere dopo le foto) “Ha perso l’unica persona che lo capiva”, il lutto di William Lo strappo tra William e Harry è irreparabile: il Duca di Cambridge pare ritenga che il fratello Harry abbia superato ogni limite. Dopo le accuse nei confronti della Famiglia Reale, ... Leggi su tvzap (Di domenica 19 giugno 2022) Ilsta attraversando un momento molto delicato, difficile. Stando al racconto degli amici a lui più vicini, il primogenito di Lady D starebbe vivendo un vero e proprio “lutto” per la lontananza dal fratello Harry. I due infatti sono sempre apparsi assai uniti, complici. Oggi però tutti i giornali di gossip parlano della spaccatura trae Harry, così diversi caratterialmente – il primo riservato, il secondo più vivace – ma attaccati. (continua a leggere dopo le foto) “Hana che lo”, il lutto diLo strappo trae Harry è irreparabile: il Duca di Cambridge pare ritenga che il fratello Harry abbia superato ogni limite. Dopo le accuse nei confronti della Famiglia Reale, ...

