LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: spadisti azzurri eliminati. Tutte le sciabolatrici italiane ai sedicesimi (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Scenderanno in pedana prima Criscio e Battiston. Diamo uno sguardo al torneo di spada maschile: OTTAVI: Alexis Bayard (Svizzera) vs Sten Priinits (Estonia) 15-14Tristan Tulen (Paesi Bassi) vs Alex Fava (Francia) 15-11Max Heinzer (Svizzera) vs Ruslan Eskov (Estonia) 15-13Patrick Jorgensen (Danimarca) vs Yannick Borel (Francia) 9-15 Neisser Loyola (Belgio) vs Yonatan Cohen (Israele) 13-12 Marco Brinkmann (Germania) vs Lukas Bellmann (Germania) 14-10Maciej Bielec (Polonia) vs Jakub Jurka (Rep. Ceca) 15-12 Richard Schmidt (Germania) vs Ido Harper (Israele) 15-14 QUARTI: Alexis Bayard (Svizzera) vs Neisser Loyola (Belgio) Tristan Tulen (Paesi Bassi) vs Marco Brinkmann (Germania) Max Heinzer (Svizzera) vs Jakub Jurka (Rep. Ceca) Yannick Borel (Francia) vs Richard Schmidt (Germania) 14.27 Dunque ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Scenderanno in pedana prima Criscio e Battiston. Diamo uno sguardo al torneo di spada maschile: OTTAVI: Alexis Bayard (Svizzera) vs Sten Priinits (Estonia) 15-14Tristan Tulen (Paesi Bassi) vs Alex Fava (Francia) 15-11Max Heinzer (Svizzera) vs Ruslan Eskov (Estonia) 15-13Patrick Jorgensen (Danimarca) vs Yannick Borel (Francia) 9-15 Neisser Loyola (Belgio) vs Yonatan Cohen (Israele) 13-12 Marco Brinkmann (Germania) vs Lukas Bellmann (Germania) 14-10Maciej Bielec (Polonia) vs Jakub Jurka (Rep. Ceca) 15-12 Richard Schmidt (Germania) vs Ido Harper (Israele) 15-14 QUARTI: Alexis Bayard (Svizzera) vs Neisser Loyola (Belgio) Tristan Tulen (Paesi Bassi) vs Marco Brinkmann (Germania) Max Heinzer (Svizzera) vs Jakub Jurka (Rep. Ceca) Yannick Borel (Francia) vs Richard Schmidt (Germania) 14.27 Dunque ...

profscherma : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Santarelli, Vismara e Di Veroli superano la fase a ... - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: nessuno spadista azzurro accede agli ottavi. Speranze riposte nella sciabola… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Scherma #Europei Dopo la pioggia di medaglie di ieri, mattinata deludente ad #Antalya: nessuno deg… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: nessuno spadista azzurro accede agli ottavi. Speranze riposte nella sciabola… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2022 in DIRETTA: Santarelli e Vismara accedono ai sedicesimi - #Scherma #Europei #DIRETTA: -