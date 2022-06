LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: spadisti azzurri eliminati. Tutte le sciabolatrici italiane accedono al tabellone (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Borel chiude rapidamente i conti: Patrick Jorgensen (Danimarca) vs Yannick Borel (Francia) 9-15 13.28 Tra poco conosceremo le rivali delle nostre rappresentanti. 13.25 Il riepilogo dei gironi delle sciabolatrici azzurre: Michela Battiston (4/5): quattro vittorie, una sconfittaEloisa Passaro (6/6): sei vittorie, zero sconfitteMartina Criscio (4/6): quattro vittorie, due sconfitteRossella Gregorio (4/6): quattro vittorie, due sconfitte 13.22 I risultati parziali: Alexis Bayard (Svizzera) vs Sten Priinits (Estonia) 7-4 Tristan Tulen (Paesi Bassi) vs Alex Fava (Francia) 5-5 Max Heinzer (Svizzera) vs Ruslan Eskov (Estonia) 3-5 Patrick Jorgensen (Danimarca) vs Yannick Borel (Francia) 4-8 13.19 Al via gli ottavi di spada, subito avanti i transalpini Fava e Borel. Sono loro i favoriti… 13.16 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 Borel chiude rapidamente i conti: Patrick Jorgensen (Danimarca) vs Yannick Borel (Francia) 9-15 13.28 Tra poco conosceremo le rivali delle nostre rappresentanti. 13.25 Il riepilogo dei gironi delleazzurre: Michela Battiston (4/5): quattro vittorie, una sconfittaEloisa Passaro (6/6): sei vittorie, zero sconfitteMartina Criscio (4/6): quattro vittorie, due sconfitteRossella Gregorio (4/6): quattro vittorie, due sconfitte 13.22 I risultati parziali: Alexis Bayard (Svizzera) vs Sten Priinits (Estonia) 7-4 Tristan Tulen (Paesi Bassi) vs Alex Fava (Francia) 5-5 Max Heinzer (Svizzera) vs Ruslan Eskov (Estonia) 3-5 Patrick Jorgensen (Danimarca) vs Yannick Borel (Francia) 4-8 13.19 Al via gli ottavi di spada, subito avanti i transalpini Fava e Borel. Sono loro i favoriti… 13.16 ...

