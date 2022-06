LIVE Scherma | Europei 2022 in DIRETTA | Santarelli avanza ai sedicesimi | eliminato Di Veroli

(Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.29: Toccherà a breve a Federico Vismara contro l’austriaco Mahringer. 11.25: Ha perso Davide Di. L’azzurro è stato sconfitto per 15-13 dallo slovacco Johanides. 11.22: Diè sotto per 13-11. Il giovane azzurro è obbligato ad una clamorosa rimonta. 11.21: HA VINTO! 15-13 per l’azzurro contro l’ucraino Sych. 11.20: Diè in difficoltà. L’azzurro è sotto 11-8 contro Johanides. 11.18: Due stoccate consecutive perche si porta sul 13-11. 11.16: Sempre parità trae Sych. 11-11 11.12: 6-6 grande equilibrio nella sfida trae Sych. 11.10: E’ iniziato anche l’assalto di Davide Dicontro lo slovacco Johanides. 11.09: ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA8.15: Inizia la fase a gironi anche per Cimini e purtroppo l'azzurro è stato subito sconfitto. 8.10: Prima vittoria per Davide Di Veroli e Federico Vismara. 8.06: Comincia con una sconfitta il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA19.39 Amici e amiche di OA Sport, vi ringraziamo per aver seguito in nostra compagnia i trionfali assalti che si sono susseguiti sulle pedane turche di Antalya. Vi diamo appuntamento a domani con ... LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: epica Italia! Oro, argento e bronzo nel fioretto! Rossella Fiamingo seconda nella spada! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di scherma. Fervono i preparativi per la terza giornata di gare in quel di A ...10.34 La svedese Miriam Schreiber ha avuto la meglio su Andrea Breteau (15-12) e sfiderà ai sedicesimi Alice Volpi! 17.33 Ricordiamo che Arianna Errigo si è laureata Campionessa Europea nel 2016 e 201 ...