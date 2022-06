LIVE – Nuoto, seconda giornata Mondiali Budapest 2022: batterie e finali domenica 19 giugno in DIRETTA (Di domenica 19 giugno 2022) La DIRETTA testuale della seconda giornata dei Mondiali di Budapest 2022 di Nuoto. Proseguono le gare del Nuoto in vasca alla Duna Arena: in chiave Italia fari puntati sui 100 rana, con l’esordio delle azzurre Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni e la finale di Nicolò Martinenghi, ma anche sull’atto conclusivo dei 50 farfalla con il fresco primatista italiano Thomas Ceccon. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le batterie, mentre semifinali e finali andranno in scena dalle ore 18.00 di domenica 19 giugno. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Latestuale delladeididi. Proseguono le gare delin vasca alla Duna Arena: in chiave Italia fari puntati sui 100 rana, con l’esordio delle azzurre Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni e la finale di Nicolò Martinenghi, ma anche sull’atto conclusivo dei 50 farfalla con il fresco primatista italiano Thomas Ceccon. L’appuntamento è per le ore 9.00 con le, mentre semiandranno in scena dalle ore 18.00 di19. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale agminuto per minuto, per non perdersi nemmeno un ...

