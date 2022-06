LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Ceccon, Panziera e Scalia in semifinale nel dorso (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 9.31: Il greco Christou vince l’ultima batteria in 53?21, secondo il polacco Masiuk con 53?33, terzo Murphy in 53?42 9.28: Lo statunitense Armstrong vince la penultima batteria con 52?81, secondo posto per il giapponese Irie con 53?16, terzo lo spagnolo Gonzalez con 53?74. Ceccon è quinto e qualificato per la semifinale 9.26: Thomas Ceccon con un chiaro rallentamento nel finale chiude al terzo posto la seconda batteria con 53?70. Vince il francese Ndoye-Brouard con 53?22, secondo il francese Tomac con 53?60 9.23: L’egiziano Samy vince la terza ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI9.31: Il greco Christou vince l’ultima batteria in 53?21, secondo il polacco Masiuk con 53?33, terzo Murphy in 53?42 9.28: Lo statunitense Armstrong vince la penultima batteria con 52?81, secondo posto per il giapponese Irie con 53?16, terzo lo spagnolo Gonzalez con 53?74.è quinto e qualificato per la9.26: Thomascon un chiaro rallentamento nel finale chiude al terzo posto la seconda batteria con 53?70. Vince il francese Ndoye-Brouard con 53?22, secondo il francese Tomac con 53?60 9.23: L’egiziano Samy vince la terza ...

